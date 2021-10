Da Mag Gelato Biella le giornate dei Bubble Waffle - FOTO

I Bubble Waffle sono ideali per una colazione particolare, una pausa pranzo, merenda, dopo cena, oppure per una classica pausa lavoro di metà mattina o pomeriggio.

“I Bubble Waffle sono preparati con un impasto simile a quello di una crepe, ma lo abbiamo bilanciato per essere più leggero e croccante, dice Matteo di Mag – Organizzeremo delle giornate i cui i Bubble Waffle saranno in promozione quindi seguiteci sulla nostra pagina Instagram @mag_gelatobiella per non perdervi le nostre novità.”