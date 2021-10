Puoi fare trading sul Forex con Bitcoin: ecco cosa dovresti sapere

Introduzione

Bitcoin ha subito molti cambiamenti ed evoluzioni da quando è apparso per la prima volta sul mercato. Si è evoluto da una criptovaluta speculativa a una risorsa digitale di alto livello. Molti esperti ritengono addirittura che abbia il potenziale per essere utilizzato come copertura contro l'inflazione (simile all'oro).

In un certo senso, puoi dire che Bitcoin (BTC) può essere classificato come valuta estera (FOREX) simile ai dollari.

Bitcoin è asset o valuta?

Di recente, il mondo è in subbuglio. I trader e gli investitori sono tra loro chiamati Bitcoin Asset o Currency. Sebbene Bitcoin sia stato introdotto nel mercato come valuta, le persone hanno iniziato a usarlo come risorsa di investimento.

Il dibattito se Bitcoin sia una valuta o una risorsa ha accelerato gli scambi sulla piattaforma di scambio Crypto basata sul giapponese Mt. Gox. Vedendo come stanno le cose, Bitcoin è diventato una parte del FOREX. A differenza dei dollari, la valuta fiat di altri paesi non è riconosciuta a livello globale. Tuttavia, questo non è vero per Bitcoin.

Piattaforme come bitcoin-profit.it hanno sfruttato questa opportunità per utilizzare Bitcoin come FOREX e aumentare il proprio business. La popolarità di Bitcoin è cresciuta in modo significativo. Ciò ha creato un mercato per le persone che sono disposte a investire in criptovalute e Bitcoin.

In un rapporto, è stato confermato che diversi broker avevano accettato il fatto di offrire servizi che includono Bitcoin come parte di FOREX.

Continua a leggere per scoprire le somiglianze e le differenze che sia il commercio che il FOREX hanno da offrire.

In che modo il trading di Bitcoin è diverso dal FOREX?

Se parliamo delle differenze, sia il trading di Bitcoin che il FOREX sono certamente diversi in molti modi. Tuttavia, condividono caratteristiche simili. Il bitcoin è simile all'asset tradizionale poiché il suo prezzo è direttamente proporzionale alle richieste. Quindi, quando la domanda di Bitcoin aumenta nel mercato, influisce sul prezzo di Bitcoin.

Detto questo, sappiamo che Bitcoin è di natura decentralizzata e la fornitura di Bitcoin non dipende dalle banche centrali. Il nuovo Bitcoin che può essere introdotto nel mercato è Bitcoin Mining.

Il valore di Bitcoin dipende dal suo ecosistema. I membri del Bitcoin sono responsabili delle fluttuazioni dei prezzi. Allo stesso tempo, il valore del FOREX è controllato dalle autorità centrali.

Tra tutte le differenze, le differenze più notevoli sono la liquidazione. Se vedi il mercato, il trading globale di valute legali supera i $ 5 trilioni, che è di gran lunga superiore al Bitcoin. A causa del mercato più piccolo, il mercato Crypto sperimenta un'elevata volatilità. Anche il piccolo commercio può portare a curve sensibili.

Trading di Bitcoin su FOREX

Ci sono molti broker che affermano di offrire servizi in cui è possibile depositare, prelevare e fare trading con un account basato su Bitcoin. Tuttavia, scoprirai che la funzionalità di questi broker è diversa. In America, il contratto per differenze (CFD) non è consentito.

Altri broker accettano il fatto, se lo desiderano, possono aggiungere questa funzionalità ai loro servizi. Ma questo non cambierà il fatto che stanno offrendo la stessa cosa della piattaforma di scambio Crypto. Questo è il motivo per cui i broker utilizzano metodi tradizionali per gestire le criptovalute, piuttosto che sperimentare nuovi metodi.

Nel recente rapporto di Goldman Sachs, la maggior parte delle operazioni di Crypto si basano sulle valute legali cinesi Yuan. Ciò dimostra che, in futuro, i rivali del dollaro commerciano in criptovalute per aumentare le loro valute legali.

Conclusione

La popolarità di Bitcoin ha attirato l'attenzione dei broker FOREX che cercano un'opportunità per aumentare la loro offerta e i loro servizi. Questi broker valutano il Bitcoin pari a quello dei Dollari. Alcuni credono addirittura che Bitcoin faccia parte della microeconomia.

Il trading in Bitcoin è decisamente simile al FOREX. Tuttavia, mentre lo fai, aumenti le commissioni di trading. L'utilizzo di piattaforme come Coinbase farà risparmiare più soldi rispetto all'assunzione di un broker. Inoltre, gli investitori dovrebbero prendere in considerazione gli Altcoin e scegliere le giuste criptovalute per aumentare i loro portafogli.