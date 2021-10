Una cisterna carica di sostanze tossiche si ribalta nel novarese

Una squadra di Vigili del Fuoco di Novara è intervenuta ieri 23 ottobre, intorno alle 17, tra Cerano (NO) e Cassolnovo (PV), sulla sp4 per un incidente stradale che ha visto coinvolta una cisterna carica di una sostanza tossica (diclorometano).

Il mezzo, per cause da accertare, è uscito di strada ribaltandosi in un campo adiacente. I soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza della cisterna e fornito assistenza alla ditta specializzata per il travaso della sostanza pericolosa.