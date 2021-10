Finisce con l’auto nel canaletto, grosso spavento per un uomo alla guida

Grosso spavento per l’automobilista rimasto coinvolto intorno alle 6.20 di questa mattina, 24 ottobre, in un sinistro stradale autonomo sulla Provinciale di Buronzo. Il mezzo è finito all’interno di un canaletto in totale autonomia.

Il conducente è riuscito a portarsi fuori dal veicolo e ha atteso l’arrivo dei sanitari del 118, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’auto.