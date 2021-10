Un altro cane perde la vita sulle strade biellesi

Un altro cane ha perso la vita sulle strade biellesi. Questa volta è accaduto nella serata di ieri, 23 ottobre, a Cavaglià. Sono in corso gli accertamenti di rito ma, stando alle prime ricostruzioni del caso, il quattro zampe sarebbe stato travolto da un’auto in corsa, guidata da un giovane, mentre stava attraversando la carreggiata. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.