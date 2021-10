Cerrione, furgone spezza in due palo dell’illuminazione pubblica mentre fa manovra

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri, 23 ottobre, a Cerrione, con disagi alla viabilità. Stando alle prime ricostruzioni, un furgone ha urtato un palo utilizzato per l’illuminazione pubblica mentre era impegnato nelle operazioni di manovra. L’impatto è stato notevole: il palo, infatti, si è spezzato ed è precipitato a terra occupando parte della carreggiata di via Papa Giovanni.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona, personale Enel per le azioni di ripristino e i Carabinieri per i rilievi del caso e la regolazione del traffico. “Abbiamo chiamato il pronto intervento – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola, presente sul luogo del sinistro – che ha provveduto a riallacciare quanto era possibile. Per ora restano spenti solamente tre fari che verranno ripristinati quanto prima in settimana”.