Anche a Roppolo una Panchina Rosa per la prevenzione del tumore al seno

Sabato 16 ottobre si è svolta a Roppolo l'inaugurazione della Panchina Rosa per sponsorizzare e diffondere la prevenzione del tumore femminile al seno. Accogliendo l'invito della LILT Biella, il Comune ha voluto testimoniare la sua presenza al fianco della popolazione, recuperando una delle panchine pubbliche, che è stata ridipinta a cura delle volontarie del gruppo Cartavera, che gestisce la Biblioteca civica ed altre attività di diffusione culturale sul territorio.

L’inaugurazione in rosa è stata tenuta dalla consigliera comunale Daniela Nicastro, sponsor della iniziativa, con la vicepresidente della LILT Biella, Rita Levis, e le due realizzatrici della panchina, Elena e Simonetta. La signora Levis ha riassunto le attività LILT, in particolare quelle legate alla attuale campagna di sensibilizzazione sul territorio, a cui hanno aderito, oltre a Roppolo, una ventina di altri Comuni del Biellese. Il sindaco Renato Corona ha poi chiuso la cerimonia ringraziando LILT per l'impegno profuso, e le volontarie per il supporto operativo, sottolineando l'importanza di queste iniziative.

Al termine della cerimonia, il tavolino della LILT è rimasto sulla piazza del paese per tutto il pomeriggio, e le volontarie hanno spiegato alle passanti i dettagli delle iniziative in corso nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione dei tumori femminili.