Spesso quando si parla di denti e di problemi in questa parte del corpo che sappiamo molto importante si trascura un aspetto molto importante e cioè che non è una cosa che vale solo per gli adulti ma anche per i bambini che dovranno essere molto controllati da questo punto di vista per sviluppare poi problemi da adulti e quindi se il buongiorno si vede dal mattino fin da piccolo una persona dovrà imparare a curarli e saranno i genitori a doverlo guidare non sono nella corretta igiene orale ma anche se è il caso portarlo da un dentista per bambini per risolvere eventuali problemi o per prevenirli. Ricordiamo che il settore dell'odontoiatria che si occupa di curare i denti di un bambino si chiama pedodonzia e quindi presso un centro odontoiatrico di questo livello si potranno avere dei trattamenti coordinati da medici odontoiatri anche personale infermieristico che sarà specializzato in queste sedute odontoiatriche per bambini. Ricordiamo che la prevenzione Nella medicina è molto importante e vale a tutte le età ed perché una prima visita di controllo per quanto riguarda i denti dei bambini dovrebbe essere fatta già a partire dai 3-4 anni d'età. Quindi sarà il dentista per bambini che dovrà dare degli suggerimenti ai genitori assolutamente importanti come per esempio relativi all'igiene orale che dovrà essere assolutamente curata insieme a delle abitudini alimentari che dovranno essere sane e che permetteranno di salvaguardare la salute dentale del piccolo paziente e questo avverrà sia per quanto riguarda i denti da latte che per quella che è la dentatura definitiva. Quindi il dentista per bambini andrà a fornire tutte quelle che sono le informazioni relative alle regole di rimozione e prevenzione della placca batterica e a quello che è il corretto utilizzo dello spazzolino per andare poi a vedere durante l'esilio di controllo lo stato che hanno le gengive denti.

L'importanza di prevenzione e trattamento per quanto riguarda possibili carie nei denti dei bambini.

Secondo un dentista per bambini specializzato è la sigillatura dei molari permanenti che può essere una valida strategia contro quella che si chiama carie pediatrica e si può attuare se necessario anche su quelli che sono i denti decidui. Teniamo presente che è la superficie masticatoria del molare in genere ha deciso occhi profondi dove la placca batterica purtroppo si va inserire molto facilmente e quindi quelle che sono le manovre di igiene orale possono essere difficoltose o comunque insufficienti in quanto i molari sono i denti che sono maggiormente esposti al rischio di lesioni cariose ed ecco perché applicare una resina speciale lungo un solco masticatorio potrà proteggere quello che è lo smalto e lo può rendere inattaccabile per quanto riguarda la placca batterica.

Quindi questo effetto protettivo della sigillatura può durare tanti anni è una nuova applicazione si renderà necessaria quando la resina è consumata. andare a curare le carie così come altre prestazioni odontoiatriche per i piccoli pazienti fatti dal dentista per bambini necessita di alcuni strumenti come il laser perché servirà ad evitare a ridurre quello che è l'utilizzo dell'anestesia un eventuale trauma da trapano