Villa Santa Teresa si tinge di rosa, anche Bioglio scende in campo per la prevenzione del tumore al seno

Nel mese di ottobre anche la Villa Santa Teresa di Bioglio si tinge di rosa per contribuire alla sensibilizzazione rispetto al grande tema della prevenzione del tumore al seno.

“Villa Santa Teresa vuole essere luogo di comunità e spazio dove la cultura nella sua accezione più alta possa esprimersi in forme e linguaggi – spiegano dal Comune - La custodia della salute e la divulgazione di comportamenti positivi e preventivi sono contenuti che Villa Santa Teresa desidera declinare per questo in questo mese si tingerà di rosa. Lo scorso anno a causa della pandemia sono state rinviate il 54% delle visite e degli screening nonostante i 55.000 casi riscontrati. Per fortuna oggi abbiamo strumenti e servizi che possono aiutare le donne, le nostre madri, le nostre mogli, le nostre figlie, le nostre nipoti. In particolare LILT Biella garantisce un supporto straordinario e servizi di eccellenza. Per prenotare una visita di prevenzione e avere tutte le informazioni relative alle iniziative della LILT for Women - Campagna Nastro Rosa è possibile visitare il sito www.liltbiella.it oppure contattare LILT Biella al numero 0158352111”.