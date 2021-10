Effetto gregge, perché si è sempre portati a seguire le masse

La condizione che mi ha portato a cambiare, sia modello di vita che impostazione mentale, è stata l’insoddisfazione derivata dal mio banale adattamento alla massa, dal mio seguire gli altri, ma questo credo sia un problema nascosto della moderna società. Con il tempo, l'umanità ha iniziato ad appiattirsi, a seguire una linea guida dettata da qualcun altro, non siamo più abituati a pensare, siamo così in collegamento con il resto del mondo, che avere un pensiero personale diverso dal gruppo risulta come “strano”. L'essere umano sta subendo un deprimente abbassamento intellettivo a livello mondiale. Giacomo Leopardi scrisse l'Infinito a vent'anni: ma ve lo immaginato un ragazzo di oggi che scrive l'Infinito? Allora dov'è che abbiamo sbagliato? Ci basiamo troppo sulle opinioni altrui e abbiamo smesso di cercare noi stessi… Inoltre, la caratteristica comune ai tempi odierni, che sono sicuro sarà la rovina del mondo che ci circonda, è la pigrizia mentale. Quando ci si pone un problema, se non troviamo in pochi secondi una soluzione molliamo, semplicemente smettiamo di provarci, perché troppo difficile, rimaniamo nella stessa posizione pur di non sforzarci di pensare, finché il problema inevitabilmente, diventa una parte di noi, una sofferenza che ci portiamo sulle spalle. La soluzione a questo, qualcuno l'ha già ricevuta, in forma più amara, insoddisfazione induttiva, da alimentare così tanto da riuscire ad ottenere un rovescio della medaglia, vivere senza egoismo ma secondo il nostro unico modo di essere coraggiosamente noi stessi>