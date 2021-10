Biella, ultimi cantieri in agenda: ecco come cambia la viabilità in città

Vanno verso la conclusione i lavori del piano asfaltature 2021 del comune di Biella. A partire da lunedì 25 ottobre sono in programma tre cantieri: in Via della Vittoria, a conclusione dell’intervento di rifacimento strada e livellamento pozzetti, ci saranno divieti di sosta e senso unico alternato, per il tempo strettamente necessario, dalle 8 di lunedì 25 ottobre alle 18,30 del 29 ottobre.

Rifacimento asfalti, con divieto di transito, dalle 8 di lunedì 25 ottobre alle 18 del 29 ottobre lungo la strada Cantone Ramella di Sopra. Infine, in via Milano, sistemazione del marciapiede tra i civici 80 e 82, con restringimento carreggiata e stop alla circolazione pedonale, dalle 8 di lunedì 25 ottobre alle 18 del 29 ottobre.