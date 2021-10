Gabriele Lampo al 7° giro di Everesting: “Sto bene, le gambe girano”

“Parto ora per il settimo giro, comincio ad accusare un po’ di stanchezza ma sto bene. Le gambe girano, ho rallentato un po’ ma sono a 17 ore e 30 minuti di corsa”. Può ritenersi soddisfatto Gabriele Lampo, il runner biellese partito ieri sera a Oropa per affrontare l’Everesting, una gara di resistenza con l’obiettivo di percorrere una distanza di 8848 metri, pari all’altezza dell’Everest, la montagna più alta del mondo.

Il percorso è costituito dalla ripetizione del tratto dal piazzale Busancano alla cima del Mucrone, fino a coprire la distanza richiesta dalla sfida. “La parte più impegnativa? Sicuramente la discesa – ammette Lampo ai nostri taccuini – Il percorso è ghiacciato e c’è molta concentrazione in questa fase: la Busancano non ti permette alcun margine di errore”. Il tempo previsto per la salita è di 1 ora e 30 minuti mentre, per la discesa, di un’ora.