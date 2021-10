Calcio, Valle Cervo in festa per i 100 anni della sua squadra a scacchi (foto di repertorio)

La Valle Cervo compie cento anni. Un secolo di calcio a scacchi. Un traguardo straordinario e (quasi) unico a livello locale e non solo. Sabato 23 ottobre, alle 17.30, il sodalizio di ieri, di oggi e di domani si ritroverà ad Andorno Micca, nello storico contesto del Ferragosto, per festeggiare questa meritata “vittoria” ottenuta contro il tempo.

Nell’occasione sarà presentato il volume “ValleCento”, curato da Danilo Craveia, fortemente voluto dalla società bianconera per fornire un assist vincente a coloro che scenderanno in campo per la prossima partita centenaria. Il libro, organizzato secondo i tempi di un incontro di calcio, illustra non solo le vicende strettamente sportive della Valle Cervo, ma anche il “sistema di riferimento” entro cui storicamente quelle vicende si sono svolte e, soprattutto, le testimonianze degli uomini che hanno “fatto” la Valle Cervo, tra aneddoti, curiosità, memorie e spunti di riflessione.

Domani mattina, invece, al campo "La Salute" ad Andorno Micca giocheranno i veterani della Valle Cervo Walking Team contro la compagine di Novara (calcio camminato). Seguirà pranzo, su prenotazione presso il ristorante Biancaneve (Sagliano Micca) e nel pomeriggio, alle 17, la gara della prima squadra nel derby contro le Torri Biellesi (sempre a "La Salute").