A Oropa prosegue l’impresa di Gabriele Lampo, è cominciato il 6° giro dell’Everisting

Prosegue l’impresa di Gabriele lampo, partito ieri sera dal piazzale di Oropa per centrare l’Everesting: si tratta di una sfida in cui si percorre una distanza di 8848 metri, pari all’altezza dell’Everest, la montagna più alta del mondo.

Il percorso è costituito dalla ripetizione del tratto dal piazzale Busancano alla cima del Mucrone, fino a coprire la distanza richiesta dalla sfida. Ora, il runner biellese sta affrontando il sesto su otto giri in programma. Il tempo previsto per la salita è di 1 ora e 30 minuti mentre, per la discesa, di un’ora.