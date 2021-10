Conferenze di astronomia e all'astrofisica con Uba

Anche quest'anno l'U.B.A propone una serie di conferenze di approccio all'astronomia e all'astrofisica, con inizio il prossimo 12 Novembre e che durerà tutto l'inverno fino alla primavera, come da calendario allegato. Il programma è vario, fatto apposta per chi voglia avvicinarsi ad una materia tanto affascinante quanto ancora poco conosciuta.

Rispetto al passato, quest'anno sono introdotte due importanti novità: -una serata dedicata specificamente alla fisica nucleare, il micro-cosmo delle particelle fondamentali che governano l'Universo, tenuta da un ingegnere nucleare che ha lavorato anche per la ex centrale nucleare di Trino; -la doppia modalità di partecipazione, in presenza oppure on line, che ha molto impegnato l'associazione per la sua organizzazione.

I posti in presenza saranno limitati alla capienza della sala secondo il distanziamento sociale fino ad esaurimento posti (è comunque obbligatorio il green-pass per parteciparvi), mentre per la partecipazione in video-conferenza verrà di volta in volta inviato a chi ne farà richiesta un link contenente l'invito a partecipare.

Per entrambi i motivi sarà necessaria la prenotazione ad ogni singola serata entro il Mercoledì precedente. Vi è solo un'eccezione: la prima serata; che, auspicando un meteo favorevole, verrà tenuta solo in presenza, all'aperto nel piazzale dell'osservatorio. In caso di cattivo tempo, nella sala dell'osservatorio con le modalità citate.