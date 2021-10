Viaggio virtuale e dei sensi tra romanzo giallo e vino “Cannonau”

Protagonista un detective al femminile che lavora al quotidiano l’Unione Sarda. Ambientato nella Cagliari di inizio del Novecento, con strade attraversate dalle prime automobili e da carri trainati da buoi, muli e cavalli a trasportare sale dalle saline al bagno penale dove lavorano per lo più galeotti del vicino carcere. L’indagine inizia con il ritrovamento nei pressi delle saline dei corpi di alcuni bambini senza famiglia, “piciocus”, che sopravvivono facendo ogni tipo di lavoro.

“Una trama ben raccontata - scrive Fabrizio D nel postare il suo commento sui media - un’ambientazione originale, un'occasione, in particolare, per chi ama Cagliari e vuole fare proprio un pezzo di storia della città”.Il viaggio virtuale nell’Isola verrà riproposto da Roberto Perinu, invitando alla lettura del libro disponibile nella biblioteca di Su Nuraghe; dichiarato tentativo di ricomporre fragilità e sfrangiature sociali generate da chiusure, da confinamenti domestici e dalle mille restrizioni che paiono non arrivare ancora alla fine.Viaggio dei sensi attraverso una bicchierata: degustazione gratuita guidata dal sommelier Ennio Pilloni, con presentazione e assaggio del “Cannonau Nepente”, messo a disposizione dalla Cantina di Oliena (Nuoro).