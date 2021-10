30 artisti in esposizione a Benna

Domenica scorsa, 17 ottobre, a Benna si è svolta la quinta edizione di “Artisti al Castello”. La manifestazione ha visto la partecipazione di una trentina di artisti, che hanno esposto le loro opere nella storica cornice del maniero bennese. La partecipazione del pubblico è stata complessivamente buona (circa 200 visitatori) e ben distribuita durante il mattino e il pomeriggio. Per l’occasione il Castello è stato colorato e abbellito grazie a 400 metri di nastro rosa dati da LILT Biella, a sottolineare la vicinanza del Comune di Benna nella lotta contro i tumori femminili e in favore della campagna di prevenzione. Era anche presente un banchetto con gadgets e opuscoli informativi curato dalle volontarie dell’associazione, presso il quale sono state raccolte le offerte dei visitatori della mostra artistica.

Durante tutta la giornata è stato possibile, inoltre, votare per una delle 10 opere in concorso per la copertina del calendario comunale 2022. Sono state più di 100 le schede espresse e la vittoria è andata in modo inequivocabile a Cristina Scalabrino, artista cossatese che ha raffigurato un bellissima vista della torre del Castello presa dal loggiato del porticato rinascimentale. L’opera è stata - inaspettatamente - donata alla comunità bennese e consegnata al Vicesindaco del paese Giorgio Biollino, che commenta: “L’idea di far votare ai visitatori il calendario del prossimo anno ha avuto un ottimo riscontro. E’ stata una bella manifestazione con finale a sorpresa! Provvederemo a trovare all’opera della sig.ra Scalabrino una degna sistemazione nel palazzo municipale, quasi certamente nella Sala dal Consiglio. Un doveroso ringraziamento va anche al gruppo di Protezione Civile V.V.B. di Vigliano Biellese, che ha controllato e regolato il corretto svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle normative anti Covid-19 attualmente in vigore per gli eventi pubblici”. Appuntamento al prossimo ottobre per la sesta edizione!