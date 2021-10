Valdengo in lutto per la morte di Franco Castello

Profondo cordoglio a Valdengo per la scomparsa di Franco Castello: a 73 anni è mancato all’affetto dei suoi cari e degli amici. Era molto conosciuto in paese, specialmente per il suo carattere solare e l’intramontabile passione per la bicicletta. La sua perdita ha addolorato l’intera comunità, che si è ritrovata ieri pomeriggio per l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Biagio.