Cacciatore spara vicino alle abitazioni, i Carabinieri lo denunciano e gli ritirano le armi

Con la riapertura della stagione venatoria alla Centrale Operativa dei Carabinieri pervengono numerose telefonate da parte di cittadini che segnalano la presenza di cacciatori nelle vicinanze delle abitazioni.

La settimana scorsa, in una di queste circostanze, si è verificata una discussione tra un sessantacinquenne impegnato in una battuta di caccia al cinghiale ed alcuni residenti che lamentavano l’inopportunità di tale attività nei pressi delle loro case. I toni si sono fatti via via più accesi sino a quando l’uomo, palesemente infastidito dall’animato confronto, nell’allontanarsi ha fatto esplodere volontariamente un colpo in aria dal suo fucile per intimidire i presenti.

L’episodio è stato segnalato ai Carabinieri della Stazione di Bioglio che hanno immediatamente identificato l’incauto cacciatore, residente in un paese poco distante, e provveduto al ritiro preventivo del porto d’armi e dei sette fucili da lui regolarmente posseduti. Successivamente, una volta ricostruito compiutamente il fatto e terminata l’attività d’indagine, dalla caserma di Bioglio è stata trasmessa una relazione alla Procura della Repubblica biellese nella quale si ipotizza il reato di minacce aggravate commesso dallo stesso soggetto.

Il fatto è stato anche segnalato alla competente Questura che verificherà il mantenimento dei requisiti necessari per la detenzione.