Biella, incidente alla rotonda di via Lamarmora e auto si ribalta: ferite due persone

Biella, incidente alla rotonda di via Lamarmora e auto si ribalta: estratte due persone (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Due persone sono state estratte e trasportate in Pronto Soccorso dopo esser rimaste coinvolte in un incidente stradale, avvenuto nella prima serata di oggi, 23 ottobre, a Biella. Secondo le prime informazioni raccolte, due veicoli si sarebbero urtati alla rotonda di via Lamarmora e uno di questi si è ribaltato su di un lato all’interno della rotatoria.

Ad assistere al sinistro molti automobilisti e passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e far uscire i due malcapitati, rimasti feriti e affidati alle cure del personale sanitario del 118. Presenti anche gli agenti di Polizia per la raccolta dei rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico è deviato verso altre direzioni.