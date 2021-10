“Il Comune di Ronco Biellese e Lilt Biella insieme alle donne per le donne” si legge sulla panchina rosa inaugurata in paese per aderire all'ottobre della prevenzione, tradizionale campagna Lilt per promuovere la lotta contro il tumore al seno.

A Ronco la campagna prevede inoltre che, nelle ore notturne, la finestra del municipio dove si trovano le bandiere di Piemonte, Italia ed Europa si illuminano di rosa.