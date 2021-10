Carrozzeria Bonino, il ripristino fanali a basso impatto ambientale VIDEO

Alla fine degli anni ‘90 la quasi totalità dei veicoli circolanti ha adottato il montaggio di gruppi ottici in plastica anziché in vetro come era solito produrre. Il principale vantaggio che hanno portato si è verificato in caso di urto, per questioni di sicurezza, specialmente quando erano coinvolti pedoni e animali ma non sono mancati gli svantaggi, in particolare sulla durata della lucentezza.



La plastica, a differenza del vetro, subisce le intemperie e i raggi ultravioletti diventando col tempo opaca. Quando ci mettiamo alla guida, senza rendercene conto ci adattiamo a questo calo di luminosità nelle ore notturne e molto spesso arriviamo ad affrontare il problema solo in sede di revisione periodica dell'auto, quando la scarsa visibilità dei nostri fari diventa un ostacolo insormontabile, compromettendo l'esito positivo del collaudo.



Porre rimedio è molto semplice ed economico. Con le nuove tecnologie ad impatto ambientale ridotto è possibile riportare i fanali alle condizioni ottimali con una spesa minima senza sostituirli. Sarebbe opportuno verificare periodicamente lo stato di luminosità dei vostri gruppi ottici anche se non si deve effettuare la revisione. I vantaggi sono notevoli: minor stanchezza alla guida, riconoscimento immediato della cartellonistica stradale e definizione chiara delle sagome che si presentano sul nostro percorso.



Chiedete un consulto gratuito e valuteremo ogni singola esigenza:



