Tampone gratuito al centro Biver Banca per i lavoratori in attesa del Green Pass dopo la prima dose di vaccino

Tamponi gratuiti per chi è in attesa della seconda dose

Dal momento che per disposizione ministeriale il Green pass è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, la Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione, a partire da oggi, sabato 23 ottobre, il tampone gratuito per tutti i lavoratori che dopo aver ricevuto la prima dose sono in attesa della validazione del Green pass.

Per accedere agli hotspot pubblici è necessario prenotare il tampone attraverso il portale www.ilPiemontetivaccina.it o su www.salutepiemonte.it: inserendo i dati di codice fiscale e tessera sanitaria sarà possibile scegliere hotspot del proprio territorio di residenza, ma anche data e ora dell’appuntamento in base alle disponibilità. Il cittadino dovrà poi portare con sé ed esibire presso l’hotspot il certificato vaccinale della prima dose già effettuata e l’autocertificazione della necessità di Green pass per lavoro.

E' possibile dunque effettuare il tampone da sabato 23 ottobre, tutti i giorni a Biella al centro vaccinale Biver Banca, via Carso 15 a Biella. In sede di appuntamento occorrerà esibire il certificato vaccinale, autocertificando il motivo di lavoro.

Chi invece è in attesa di certificazione può effettuare il test, al prezzo calmierato di 15 euro, per l'ottenimento del Green Pass. Per i residenti sul territorio dell’ASLBI. Sarà possibile accedere all’hotspot esclusivamente tramite prenotazione, da effettuare online sul portale Salute Piemonte (https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/home/#/). Dalla home page cliccare su Prenotazione visite ed esami; quindi nel menu in alto cliccare sull’opzione Prestazioni in Libera Professione e inserire i dati personali richiesti (codice fiscale e tessera sanitaria); successivamente nella casella Cerca prestazione selezionare la voce Covid e seguire le indicazioni per il pagamento da effettuarsi attraverso canale pagoPA (sia in modalità digitale che fisica). Chi si presenterà senza prenotazione non potrà accedere al tampone. Il tampone si potrà fare sabato 23 e domenica 24 ottobre al dipartimento di Prevenzione ASLBI, via Don Luigi Sturzo 20 a Biella. In sede di appuntamento occorrerà esibire la ricevuta del pagamento, insieme a un documento di identificazione che certifichi la residenza e alla tessera sanitaria.