Soccorso Alpino, manovre ed esercitazioni in parete a Oropa per i tecnici biellesi

Nuova esercitazione del personale del Soccorso Alpino biellese. Nella giornata di oggi, 23 ottobre, 10 tecnici si sono cimentati nelle diverse pratiche e tecniche di soccorso in parete, come la calata e l’imbarellamento, insieme alle manovre di assistenza e supporto in parete. La delegazione si è preparata con dedizione nella conca di Oropa.