Pray, proseguono vaccinazioni e richiami terze dosi: 350 gli ultra 80enni

Sono 350 le persone ultra ottantenni che nei giorni 21 e 22 ottobre hanno ricevuto dai medici e infermieri dell’ASL Vercelli la somministrazione della terza dose.

“A questi si aggiungono circa 20 persone che hanno approfittato dell'evento per fare la prima vaccinazione – sottolinea il sindaco Gian Matteo Passuello, a proposito della campagna vaccinale ripartita al Polivalente di Pray - Nei giorni 26 e 28 ottobre si ripete. Un grande grazie al lavoro dei sanitari che con competenza e cortesia hanno svolto un ottimo lavoro, anche raggiungendo in alcuni casi, persone anziane non più in grado di raggiungere il centro vaccinale di Pray nemmeno accompagnate. Un grazie particolare per l'aiuto fornito nell'organizzazione, all'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale servizio di Protezione Civile, al coordinamento della Protezione civile di Biella, alla Croce Rossa di Borgosesia, al personale Auser Valsessera che ha garantito il trasporto di persone con difficoltà a raggiungere il centro Vaccinale, all' associazione Nazionale Alpini di Pray , alla Pro loco Pray”.