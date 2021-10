No Green Pass, la protesta arriva anche a Biella: tanti manifestanti in Piazza Vittorio

Le proteste dei No Green Pass tornano a farsi sentire anche nel cuore di Biella. Alcune centinaia di manifestanti e cittadini si sono ritrovati nel tardo pomeriggio di oggi, 23 ottobre, in piazza Vittorio Veneto per esprimere il proprio dissenso contro la certificazione verde. Tanti gli interventi che si sono alternati, insieme alle tematiche di stretta attualità e ai messaggi di solidarietà ai portuali di Genova e Trieste.

Una manifestazione pacifica ma fortemente critica nei confronti delle politiche del governo nell’ambito dell’emergenza sanitaria. “Non siamo negazionisti della malattia – spiegano alcuni dei presenti – ma siamo contrari alle manovre adottate dal governo. Riteniamo che il Green Pass generi discriminazione tra gli individui”.

Molto probabilmente non sarà l’unica manifestazione in programma. “Ci proveremo – sottolineano gli organizzatori ai nostri taccuini – ad organizzarne altre, speriamo ogni sabato del mese”.