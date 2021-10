Biella Città Creativa Unesco spegne due candeline tra aziende tessili, archivi, musei d’impresa aperti

Oltre una decina le realtà coinvolte che per l’occasione il prossimo 31 ottobre apriranno le proprie sedi gratuitamente ai visitatori che potranno così scoprire i segreti del “saper fare creativo” che ha portato Biella nel network UNESCO.

Aziende tessili, archivi, musei d’impresa tutti accomunati dall’adesione entusiasta a un progetto di sviluppo e narrazione della città che guarda al mondo attraverso il network UNESCO.

Un’occasione, dunque, per conoscere e farsi conoscere fuori da Biella.

“Voglio esprimere il ringraziamento della città a tutte le realtà che hanno aderito all’open circuit, che apriranno le loro porte ai cittadini – commenta il Sindaco Claudio Corradino nella veste di Presidente dell’Associazione Biella Città Creativa UNESCO organizzatrice dell’evento – questo è anche un importante momento di festa per essere giunti, nonostante le difficoltà della pandemia, al secondo anno di permanenza nel network UNESCO. Vorrei davvero che tutti, come cittadini biellesi, si sentissero coinvolti in questo traguardo di tutta la città”.

Tra una visita ai reparti produttivi e una sbirciatina agli archivi aziendali i turisti potranno dunque vivere un’esperienza appassionante “cucita su misura” di ognuno e da ricordare attraverso le cartoline personalizzate da ogni location coinvolta, tutte da collezionare.

Il percorso è libero e gratuito e si potrà effettuare durante tutta la giornata. Tutte le informazioni sono consultabili dal QR code e sul sito di Biella Città Creativa UNESCO: https://bit.ly/UNESCO_Open_Circuit_Biella

