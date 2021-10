Edilnol Pallacanestro Biella domenica ospita al Forum l’Infodrive Capo d’Orlando

Entrambe le squadre sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, una sfida che mette in palio punti importanti in ottica salvezza. Da valutare la condizione fisica di alcuni elementi del roster a disposizione di coach Andrea Zanchi, con i dubbi di formazione che verranno sciolti poco prima della palla a due.

Domani, sabato 23 ottobre, sarà l’ultimo giorno di campagna abbonamenti 2021/22. I tifosi rossoblù che non hanno ancora sottoscritto la propria tessera potranno recarsi alla sala stampa del Biella Forum (ingresso dal parcheggio della tribuna gialla) dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Domenica in via eccezionale, a partire dalle ore 15.00 e fino alla palla a due, sarà aperta la biglietteria per il ritiro delle tessere di abbonamento 2021/22, non per la vendita dei biglietti che saranno disponibili esclusivamente online sulla piattaforma Vivaticket.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

Infodrive Capo d’Orlando: 0 Baye Modou Diouf, 1 Tevin Mack, 4 Quinn Ellis, 6 Flavio Gay, 7 Vittorio Bartoli, 9 Matteo Laganà, 12 Federico Poser, 13 Ricards Klanskis, 15 Samuele Telesca, 16 Simone Vecerina, 25 Francesco Reggiani, 55 Nick King. All.: Marco Cardani.

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Contro Capo d’Orlando sarà una gara molto importante per il nostro percorso, dobbiamo avere risposte importanti dalla squadra e da alcuni elementi del roster che per il momento, per una serie di motivi, non sono riusciti ad esprimersi al meglio. La Infodrive come noi non ha ancora vinto ma è reduce da partite importanti come quella con Cantù, o le sfide con Mantova e Milano. Dal canto nostro dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per cercare di portare a casa i due punti che possono avere una valenza fondamentale per la nostra stagione”.

Andrea Zanchi (Head Coach Edilnol Biella) – “Per la gara di sabato scorso contro Udine non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi, abbiamo giocato contro un avversario che ci era superiore per fisicità, tecnica ed esperienza in ogni reparto, ma quello che conta è aver approcciato con il giusto spirito alla gara. Ora ci attende una sfida non semplice contro un avversario che, esattamente come noi, è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Se la nostra voglia sarà la stessa della gara di Udine, sperando di avere al più presto il roster al completo, possiamo giocarcela contro le squadre del nostro livello e dire la nostra in questo campionato”.