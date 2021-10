Calcio, A.P.D Chiavazzese: Gianni Peretti è il nuovo allenatore

Il neo allenatore blucremisi - classe 1957 - vanta un curriculum di primo piano (sia da calciatore che da tecnico) e, fra i suoi principali successi da allenatore, vanno annoverati cinque campionati vinti e due promozioni di categoria, tramite play-off, con Parlamento e Cavaglià. La sua navigata esperienza e la preparazione tecnico-tattica saranno messe al servizio della squadra per cercare di conquistare punti importanti in campionato e continuare positivamente il cammino in Coppa Italia.

"È un onore per me allenare la Chiavazzese - dichiara Gianni Peretti -: una società sana, seria, organizzata e che mette tantissima passione in quello che fa. Il "Peretti" che vedrete a Chiavazza sarà quello di un allenatore carico di entusiasmo, consapevole del fatto di trovare una grandissima squadra allenata precedentemente da un tecnico valido come Pertel e dunque con un'ottima impostazione tecnica e tattica. Ho avuto modo di vedere i ragazzi in qualche impegno ufficiale nelle passate settimane e posso dichiarare che la cosa che è mancata più di tutte alla squadra, e a Pertel, è stata un pizzico di fortuna. Ma il calcio purtroppo è anche questo. Sarò un normalizzatore, che non si inventerà il "gioco del calcio" o cose strane; starà poi a me tirare fuori sempre il 110% dai miei calciatori motivandoli in ogni frangente, perché ogni partita sarà una battaglia. La squadra c'è, eccome se c'è... Siamo ancora ampiamente in tempo per risollevarci ed ogni partita sarà una gara chiave ai fini della classifica."