Torna a Biella il Bear Wool Volley

"L'avevamo promesso" annuncia il Presidente Bear Wool Volley, Ezio Germanetti, "il Torneo tornerà all'inizio del 2022: e così sarà!".

E' questa la notizia che tutti, nel mondo del Volley giovanile, attendevano da tempo. Dopo un anno di “stop”, dovuto alla pandemia, i prossimi 3, 4 e 5 gennaio 2022 l'Orso di Biella tornerà, nonostante tutto, a giocare a pallavolo. "Non è stato facile e non sarà facile mettere in piedi questa nuova edizione" aggiunge Germanetti; "ottenere le palestre, le autorizzazioni e tutto quanto occorre per fare un Torneo come il nostro è oggi più che mai, un'impresa; ma il mondo della pallavolo biellese è deciso e determinato: il Torneo 2022 si giocherà!".

Il Bear Wool Volley 2022 sarà ovviamente un po' ridimensionato nei numeri: saranno infatti ammesse le sole categorie Under 14, Under 16 e Under 18 femminile e Under 15, Under 17 e Under 19 maschile; e poi, per ogni categoria, saranno accettate non più di 10 squadre. Perché “di più proprio non si può fare!”.

“Resta inteso” aggiunge la vicepresidente Bear Wool Volley, Giusi Cenedese, “che ci sarà da parte nostra il massimo impegno nel rispettare le norme anti Covid; ci concentreremo sul gioco e, pur a malincuore, rinunceremo alle serate Volley Dinner e Volley Night a Biella Fiere. E poi, per quanto riguarda la logistica, sfrutteremo al massimo la struttura del PalaForum, dove, l’ultimo giorno, si giocheranno tutte le finali del Torneo”.

“A questo punto” conclude Germanetti, “visto che il tempo a disposizione non è tanto, è necessario che chi è interessato a partecipare effettui al più presto (e comunque non oltre il 15 novembre) la preiscrizione. Abbiamo attivato una casella di posta elettronica dedicata (bwvtorneo@gmail.com) e quindi aperto subito le iscrizioni. Invito tutti gli interessati a essere tempestivi, perché, purtroppo, non potremo derogare dai limiti che ci siamo dati”.

Va ancora ricordato che, a partire da questa edizione, l’Associazione Bear Wool Volley ha deciso di inserire all’interno del Torneo il Memorial Marco Germanetti, premio che verrà attribuito alla squadra prima classificata nella categoria Under 19 maschile.