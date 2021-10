Tre Rally questo fine settimana nel programma di Biella Corse

Biella Corse torna in gara, questo fine settimana, in tre diversi rally e in tre diverse zone d’Italia. Sarà infatti al via del 4° Rally Storico ACI Como, in Lombardia, al 38° Rally Città di Bassano, in Veneto, e infine al 3° Rally Trofeo delle Merende, in Piemonte. Rally Storico ACI Como Sono due gli equipaggi Biella Corse che parteciperanno, questo fine settimana (sabato 22 e domenica 23 ottobre 2021), al 4° Rally Storico ACI Como, che si correrà in coda al 40° Rally Trofeo ACI Como. C on il numero 206 tornerà in gara, come annunciato un mese or sono (al termine del Rally del Ticino), lo svizzero di Biella Corse Pietro Galfetti, in coppia con Fabrizio Barenco sulla sua Opel Monza 3 TC2. Poco più dietro, con il numero 209, partirà invece il preparatore biellese Marco Binati, in coppia con Corrado Guelpa Rossetto sulla sua Volkswagen Golf GTI 4 A.

La gara partirà venerdì pomeriggio (alle ore 17,00, dopo le “moderne”) dalla centrale Piazza Cavour di Como dove si concluderà il giorno dopo (a partire dalle ore 18,01). Venerdì i concorrenti affronteranno la prova "Sormano-Zelbio-Nesso" (di 15 chilometri); sabato, per due volte, i tracciati "Alpe Granda" (8,86 chilometri) e "Val Cavargna" (21,80 chilometri). In totale percorreranno 280,81 chilometri, di cui 76,32 di prove cronometrate. Rally Città di Bassano Il 38° Rally Città di Bassano, ultima prova dell’IRC (International Rally Cup) 2021, si correrà sabato 22 e domenica 23 ottobre 2021 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. In gara con le insegne Biella Corse ci saranno Giuseppe Frattalemi e Luca Salvi, con il numero 80 sulle portiere della loro Peugeot 208 VTI R2B. I l rally partirà da Cassola (Vicenza) venerdì 22 alle 18,01 e si concluderà ventiquattr'ore dopo in Piazza della Libertà a Bassano del Grappa (Vicenza).

Venerdì ci sarà un primo passaggio sulla prova "Rubbio" (di 7,34 chilometri), mentre sabato i concorrenti affronteranno due volte i tracciati "Valstagna" (11,84 chilometri), "Cavalletto" (22,93 chilometri) e nuovamente Rubbio. In totale percorreranno 316,29 chilometri, di cui 91,56 di prove cronometrate. Trofeo delle Merende A l Trofeo delle Merende di Santo Stefano Belbo (provincia di Cuneo) correranno invece, a fianco di piloti di altra scuderia, due navigatori “Biella Corse”, Luca Pieri e Stefano Bruno-Franco. Luca Pieri, sulla Skoda Fabia Evo R5 numero 3, navigherà il pilota Massimo Marasso; mentre Stefano Bruno-Franco, sulla Skoda Fabia Evo R5 numero 12, sarà al fianco del pilota Bruno Godino.

La gara si correrà domenica 24 ottobre, con partenza e arrivo nella centrale Piazza Unità d'Italia di Santo Stefano Belbo. In programma ci sono sei prove speciali, ricavate da tre passaggi sui tracciati "Consorzio Asti DOCG" (di 9,30 chilometri) e "Santero 958" (8,48 chilometri). In totale i concorrenti percorreranno 217,44 chilometri, di cui 53,34 di prove cronometrate. GR Power Stage Specialist I nfine una "news" che riguarda il pilota Biella Corse Federico Romagnoli. Un comunicato di GR Yaris Rally Cup ha nei giorni scorsi annunciato il lancio di un "contest" destinato a premiare chi, al termine della stagione, avrà ottenuto il maggior numero di vittorie di prova speciale.

“Un vero e proprio trofeo nel trofeo” è stato spiegato “destinato a rendere ancora più emozionante le sfide all'interno del monomarca Toyota”. Organizzato in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, il “GR Yaris Power Stage Specialist” (questo il nome completo del "contest") è attualmente guidato dal giovane pilota di Biella Corse Federico Romagnoli che, nelle tre gare finora disputate (Roma Capitale, 1000 Miglia e 2 Valli) ha totalizzato 8 "scratch" contro i 7 dell'attuale leader del Trofeo, Alex Ciardi. La prossima gara della GR Yaris Rally Cup sarà il 41° Rally Città di Modena che si correrà alla fine della prossima settimana (sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021).