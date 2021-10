BigMat di Mondin Imo & figli è partner Velux, la migliore soluzione dedicata alle finestre per tetti, Foto

Velux non è solo un marchio, è un’idea, un’ispirazione, un punto di incontro tra la sicurezza e il comfort domestico che tutti desideriamo. Ma Velux è anche altro e, quando si guarda al prodotto in sé, ci si accorge dell’importanza di tutte quelle caratteristiche che una finestra per tetti deve avere: prima tra tutte la certezza di sentirsi protetti. Grazie al suo vetro stratificato, la struttura rinforzata e ben due punti di chiusura con chiave i possessori di una finestra Velux potranno dormire sonni tranquilli.

Ora tocca al comfort. Il sensore per il fumo farà sì che la finestra si apra in automatico per far uscire lo sgradito odore e, in caso di emergenza, il pulsante a vetro offrirà una soluzione che potrà fare la differenza. Inoltre, offre una riduzione del rumore del 50% in più rispetto ad una finestra standard.

Se si intende approcciare o acquistare questo innovativo prodotto la BigMat di Mondin Imo e figli, partner Velux, ha la proposta giusta. L’azienda infatti curerà ogni aspetto per offrire la migliore esperienza ai clienti: a partire dal sopralluogo, che permetterà di effettuare una corretta valutazione delle possibilità, al preventivo gratuito; dalla cura di tutto il processo che, partendo dall’ordine, giunge all’installazione in maniera rapida ed affidabile. A coronare il tutto ci sarà il servizio post vendita che non lascerà mai il cliente da solo.

Per informazioni: BigMat Mondin Imo & figli - Biella Chiavazza, via Milano 123 bis - Tel. 015 28404