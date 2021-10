Portula, la 22esima edizione di Castagnea e le sue castagne

Sabato 23 e domenica 24 l’evento Castagnea e le sue castagne, proposto dall’associazione Amici di Castagnea, raggiungerà la sua 22esima edizione. In partenza sabato alle ore 17 con la Santa Messa e l’intitolazione del Chiostro Parrocchiale a Roberto Soster.



Il giorno successivo, domenica 24, i festeggiamenti partiranno alle ore 10 con l’apertura del mercatino e la camminata nel bosco con degustazione, in programma per le 10:45. A partire dalle 12 pranzo con piatti tipici. Le caldarroste saranno distribuite a partire dalle 14.