Una serata di lettura da tutto esaurito a Mongrando

Tutto esaurito in data 20 ottobre al salone della Biblioteca di Mongrando per la presentazione di due libri, "Hidden - ti ricordi di me" e "l'amore al tempo del coronavirus", rispettivamente di Elisabetta Signetto ed Anna De Stefano, illustrazioni di Daniele Gismondi.

"Davvero un successo, sono felice dell'apertura mentale che ha contraddistinto tutta la serata", commenta Luisa Nasso, Assessora alla cultura, istruzione e servizi sociali, del comune di Mongrando. La presentazione che ha goduto della lettura di 2 estratti dei testi da parte del Crossdresser Stefano Ferri, è stata animata dall'Assessore alla cultura Luisa Nasso che ha spiegato l'importanza di un protocollo ancora assente in Italia rispetto al femminicidio. Persone provenienti da diverse regioni di Italia sono intervenute, dalla Valle d'Aosta passando dalla Liguria per arrivare in Toscana. "Un grazie di cuore - conclude l'assessore - a tutti coloro che hanno voluto fortemente queste serata, unitamente al Sindaco, sempre presente, Antonio Filoni. Prossime date con tanti altri ospiti....a seguire".