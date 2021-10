E’ in uscita il nuovo lavoro di Luca Stecch, “Tessuti di umanità”

E’ in uscita il nuovo lavoro di Luca Stecchi, autore e poeta biellese da tempo impegnato nella realizzazione di testi, audiolibri e video. Stecchi racconta storie ed emozioni legate a quegli eventi che segnano in modo permanente il corso dell’esistenza: ha raccontato la malattia, le ingiustizie, la strage di Viareggio, la vicenda del tempio crematorio di Biella, la strage silenziosa dell’amianto.

«Da sempre il dolore accompagna l’essere umano, ne scolpisce il cammino di vita e ne opera un solco indelebile, lo trasforma caricandolo di timori» spiega Stecchi che ha appena completato il progetto culturale “I vostri tessuti di umanità” che sarà disponibile nelle librerie in autunno. «In quest’opera ho raccolto alcune testimonianze di persone comuni che si sono trovate, per diversi motivi, a combattere il dolore e la paura, e a uscirne vincenti. Ringrazio ognuna di loro perché il lettore potrà scoprire in ciascun racconto qualcosa in cui riconoscersi e trovare la giusta chiave per superare momenti difficili. Questo libro è un proseguimento di “Tessuti di Umanità”, opera precedente, realizzata per sensibilizzare al dolore oncologico dei piccoli pazienti, e allo strazio delle loro famiglie». Il progetto “Tessuti di umanità” nasce con la collaborazione di tanti artisti, alcuni molto noti anche al grande pubblico. «È un lavoro creato con lo scopo di sensibilizzare le persone al dialogo e alla propria fragilità, facendone un valore» spiega ancora Stecchi «restando fedeli al nostro filo conduttore emotivo, anche questo nuovo impegno “di umanità” è stato pensato per un bambino.

E’ infatti dedicato a un piccolo eroe che lotta con una malattia disabilitante per lui e per la sua famiglia. Giovannino, un bimbo di Mongrando colpito da una malattia genetica rara. Lui è un bimbo speciale che merita di poter gioire del profumo e dei colori dei fiori, di sentire il tepore del sole sulle guance e sentire la voce della sua dolcissima mamma» spiega Stecchi. «Il dolore non si può evitare e non si può scordare, ma si può trasformare in una spinta a correre verso l’azzurro, con la speranza di trarre sollievo e un sorriso in più».

L'introduzione è a cura di Elisabetta Coraini, la nota attrice e cantante che vanta grandi partecipazioni a film e soap opera di grande successo mentre l'introduzione è ad opera di Marialuisa Pacchioni. Con il libro due regali: una delicata farfalla fatta a mano all'uncinetto da Eleonora Morano e una dedica - pensiero manoscritta di Elisabetta Viviani.

Il libro si può acquistare tramite la casa editrice OTMA2 edizioni info@otma2edizioni.it oppure agepoeti@tin.it telefono 3518443882

Hanno partecipato al progetto di Luca Stecchi “I vostri tessuti di umanità” diversi au-tori. Ognuno con la sua storia, le sue riflessioni, la sua testimonianza: Elisabetta Coraini, cantante e attrice di televisione e cinema; Elisabetta Viviani, cantante e attrice; Chiara Sanna, dottoressa e direttrice di una struttura Rsa del Biellese; Claudia Magagna, imprenditrice; Nella Luscietti, ex malata oncologica; Francesca Ceretta, cabarettista; Giorgia Buscaglione, giornalista; Luisa Nasso dottoressa e biopsicoterapeuta; Mariagrazia Ferrari avvocato e insegnante; Maria Morena Tarroni commessa; Piero Sara maestro del suono; Sandra Ambrosini, attrice e fotomodella; Serena Muscas, restauratrice e scenografa; Eleonora Morano, stilista e ovviamente anche Luca stecchi nella veste di autore