Aveva regolarmente parcheggiato l'auto in Piazza Libertà a Pralungo e mai avrebbe pensato che il rumore dello schianto fosse quello della sua auto urtata da un mezzo in transito il cui conducente non si è fermato per constatare il danno arrecato ma è fuggito. I Carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere per risalire al responsabile