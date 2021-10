Infortuni sul lavoro, nasce un tavolo di formazione coordinato dalla Procura

<Sta diventando un problema e dobbiamo fare qualcosa>, ha esordito così in conferenza stampa il procuratore capo di Biella Maria Teresa D'Amelio, in merito agli infortuni sul lavoro in provincia.

Il procuratore ieri ha convocato in tribunale Vigili del Fuoco, Carabinieri, Spresal e Nil per fare il punto della situazione e stabilire come procedere perché: <E' fondamentale in questi casi stabilire chi deve fare cosa>. <E' importante sapere come coordinarsi. Una volta che è arrivata la notizia di reato ci si deve lavorare subito. Lo Spresal deve per esempio mandarla a noi senza ritardo. E l'incontro di ieri è stato fondamentale, perché almeno siamo partiti, si è fatto qualcosa di concreto. Fare un protocollo su come procedere sarebbe troppo lungo. Si deve prima capire l'approccio>.

Quello di ieri è stato solo un primo incontro sul tema degli infortuni sul lavoro tra Vigili del Fuoco, Carabinieri, Spresal e Nil: <Il prossimo - conclude il procuratore capo - sarà più tecnico. Altra cosa fondamentale che abbiamo stabilito è che da noi devono arrivare solo le notizie perseguibili>.