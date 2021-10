Graglia: Forzano una finestra ma disturbati fuggono prima del furto

Alle 21 di ieri, 21 ottobre, i Carabinieri intervenivano a Graglia in seguito alla chiamata di un residente che denunciava un tentativo di furto. Di fatto i malviventi avevano forzato una tapparella e rotto il vetro della finestra per introdursi in casa pensando non ci fosse nessuno, ma i rumori del proprietario che si era avveduto di quanto stava accadendo, li avevano indotti alla fuga. Solo un grande spavento per i residenti il cui danno, anche se non economico, rimane quello di non sentirsi sicuri in casa propria.