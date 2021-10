Crescono in provincia le denunce di stalking, maltrattamenti e atti sessuali con minorenni

In crescita le denunce di codici rossi in provincia

Preoccupa la crescita delle denunce di codici rossi in provincia. Solo nella giornata di ieri all'attenzione del procuratore capo Teresa Angela Camelio ne sono arrivate quattro che riguardano reati di stalking, maltrattamenti e atti sessuali con minorenni.

<Al momento abbiamo solo in mano la denuncia - commenta il procuratore - ora dobbiamo valutare come procedere, ma non posso nascondere che la loro crescita preoccupa>.

I procedimenti seguiranno il corso che la legge prevede per arrivare alle giuste pene dei colpevoli dei reati.