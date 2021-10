Caduta massi lungo la Panoramica Zegna, resta garantita la viabilità

<Questa notte sono cadute delle pietre lunga la panoramica Zegna, nella zona di Forgnengo. Sono intervenuti nella mattinata i Vigili del Fuoco, chge hanno messo in sicurezza il tratto di strada, quindi è intervenuta la Provincia che ha transennato la zona in quanto c'è il rischio che qualche altro masso possa cadere>. A dare notizia dell'accaduto è lo stesso sindaco di Campiglia, Maurizio Piatti, che afferma anche che: <in giornata o al più tardi o lunedì la Provincia provvederà a fare questo ennesimo muretto di new jersey>. La viabilità è comunque garantita.