Non si è fermato il conducente di un furgone che ieri, in via Torino, ha tamponato un mezzo dell'ATAP per poi dileguarsi lasciando di stucco l'autista dell'autobus che si aspettava almeno di compilare un CID.

I Carabinieri, allertati, sono giunti sul posto per sentire i testimoni presenti e risalire al proprietario del furgone.