La copertina de “Il Cuore” affidata alla creatività dei ragazzi del Liceo Sella

Edito nel 2011, il libro <Il Cuore> della maestra Bertilla Bertesina sta per essere ristampato. E in questo nuovo progetto sono stati coinvolti i ragazzi del Liceo Sella indirizzo Artistico e quelli dello stesso indirizzo di Vercelli. A guidarli in questo nuovo impegno sono a Biella la professoressa Deborah Albini e le colleghe Landrino e Azzoni, e a Vercelli i professori Vitti e Pasqualin.

<Conosco da anni la maestra Billa perché era l'insegnante di mio figlio – racconta la professoressa Albini - . Ha scritto diversi libri di filastrocche e di storie e la filastrocca “Il Cuore” per esempio, è un testo davvero bello, parla delle emozioni. E un libro per bambini che ben si adatta agli adulti e in cui ci si chiede se l'amore nasce dal cuore piuttosto che dal cervello>.

La professoressa entra nel dettaglio del progetto. <L'idea è quella di fare una nuova copertina perché quella di adesso non è molto adatta ai bambini, non la comprendono. E' un dipinto e non arriva loro il messaggio che vuole trasmettere. E poi si vuole rivedere l'impaginazione perché deve anche essere tradotto in inglese. Della copertina se ne occupano i ragazzi di 4° e 5° H, mentre la 2H e la 2F di Biella e la 2A e la 2B di Vercelli dell'interno>.

La docente sottolinea come nessuno sarà però escluso: <Dovremo scegliere una copertina noi professori che seguiamo i ragazzi, ma tutti i lavori saranno comunque esposti in una mostra che pensiamo potrebbe venire fatta a Città Studi, perché tutti si stanno impegnando molto>.