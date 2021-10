AAA cercasi attori e comparse per video promozionali del territorio

Storie di Piazza sta realizzando quattro video promozionali dedicati al territorio biellese, finanziati da Fondazione CR Biella, con il patrocinio di ATL, Provincia di Biella e Biella Città Creativa Unesco. Il progetto si chiama Contiamo su di noi. Durante l’estate abbiamo svolto una parte di lavoro con una ventina di giovani coinvolti: soggetti e sceneggiature, sopralluoghi e lavorazioni varie (scene e costumi) ora siamo arrivati alla messa in scena nei diversi luoghi (Miagliano, Ronco Biellese, Muzzano e Magnano) per cui si cercano giovani attori e comparse di età compresa tra i 15 e i 25 anni disponibili tra ottobre e novembre per un paio di gg di riprese.

Siamo interessati anche a giovani volontari nell’ambito delle riprese audio, video, aiuto costumi e trucco. Se interessati scrivete a info@storiedipiazza.it o whatsapp a 3472512850.