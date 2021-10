“Arte Bianca 360°”: all’Alberghiero di Mosso un corso di pasticceria

Rinnovando l’esperienza consolidata da anni, l’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “GAE AULENTI” di Mosso, offre ai propri studenti una nuova opportunità per approfondire e potenziare le proprie competenze nel campo dell’arte bianca. Lunedì 18 ottobre infatti è partito il primo corso di pasticceria e arte bianca. Si tratta di un corso extra-scolastico, gratuito, svolto nelle ore pomeridiane, un ulteriore passo per ampliare l’offerta formativa e didattica. Tale corso è importante per ottenere sia crediti formativi nel mondo della scuola ,sia per coloro che intendono indirizzarsi verso il mondo del lavoro incrementando le nozioni e affinando le tecniche di lavorazione nella produzione di prodotti di pasticceria, panetteria e gelateria.

Possono partecipare tutti gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. L’offerta è strutturate in due fasi. Un Corso di Primo livello, da ottobre a gennaio e un Corso di Secondo livello che andrà da febbraio ad aprile. Entrambi i livelli prevedono 25 ore laboratoriali svolte sotto la guida di un docente esperto dell’ istituto. Al termine del corso verra’ fornito un certificato di frequenza e un attestato delle competenze raggiunte. Una “ carta “ importante da spendere su un curriculum o su una richiesta di lavoro.

Il laboratorio di Pasticceria diventa in questo modo una componente fondamentale del percorso scolastico che da quest’anno sarà più ricco e competitivo.

Una nota importante va data anche ad altri due corsi che avranno come protagonisti gli studenti di tutte le classi: un corso per il potenziamento delle competenze informatiche finalizzato al conseguimento della Certificazione Eipass e un corso di Lingua Inglese che darà ai ragazzi la possibilità di sostenere gli esami per le certificazioni linguistiche.