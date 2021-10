A Benna prosegue “EN.E.R.G.Y. Encouraging Municicipalities in European ideals, pagaGons and solidaritY”

Nei mesi scorsi ha preso il via il progetto “EN.E.R.G.Y. Encouraging Municicipalities in European ideals, pagaGons and solidaritY”, cofinanziato dalla Commissione Europea all’interno del Programma Europa per i Cittadini 2014-2020, Strand 2.1 Impegno democratico e partecipazione civica – Gemellaggio tra città.

Il progetto presentato nel 2019 con la collaborazione della Dottoressa Gabriella Bigatti dell’Agenzia eConsulenza ed approvato nell’estate 2020 vede il coinvolgimento del Comune di Benna come capofila e i Comuni di Cerrione e Massazza, il Comitato di Gemellaggio di Lentigny (Francia, gemellato con Benna) e i Comuni di Villerest (Francia) e di Pielenhofen (Germania), quest’ultimi gemellati con Cerrione, come partner. Focus di EN.E.R.G.Y. è la promozione della solidarietà in un tempo particolare per l’Europa, attraverso l’approfondimento del sostegno reciproco, della condivisione, dell’aiuto, promuovendo la solidarietà intergenerazionale, il dialogo culturale e l’idea di un’Europa democratica.

L’evento di gemellaggio, che rappresenta il clou del progetto, dopo diversi rinvii dovuti all’emergenza Covid, si terrà tra Benna, Cerrione e Massazza dal 24 al 28 febbraio 2022. Le tre Comunità biellesi ospiteranno le delegazioni francesi e tedesche provenienti dai comuni partner di progetto. Nei cinque giorni dell’evento, verranno coinvolti i giovani, attraverso le scuole dei paesi, verranno organizzati degli incontri con realtà solidali del territorio, verranno presentate alcune iniziative proposte dai partner in campo solidaristico durante il periodo della pandemia e si terrà la Cerimonia di firma del Patto di Fratellanza. In questi mesi, i partner di progetto hanno organizzato alcuni incontri on line per fare il punto della situazione e lavorare assieme all’organizzazione dell’evento, l’ultimo di questi incontri virtuali, proprio alcuni giorni fa.

Nelle prossime settimane verrà lanciato anche un concorso fotografico “EN.E.R.G.Y. Photo Contest” che vuole dare spazio al racconto – attraverso le immagini - di azioni solidali, del volontariato dei territori e della solidarietà in ogni sua forma, soprattutto attuata durante il periodo pandemico Covid-19. L’iniziativa invita a raccontare attraverso la fotografia cosa sia e come venga attuata la solidarietà. I soggetti coinvolti in EN.E.R.G.Y. sono molto attivi in campo europeo, oltre ai consueti appuntamenti di gemellaggio annuali, alcuni di questi partner vantano la partecipazione a diversi progetti cofinanziati dalla Commissione Europea, come “Laboratorio Europa – Eurolab – Una Rete Europea per le Eccellenze (promosso dalla Provincia di Biella nel 2010/2012), “ E@u: notre avenir – Le point de vue des citoyens” nel 2013/2014, “Europe Just in Time” nel 2016/2017 e “E.S.S.E.M.” nel 2018. Per rimanere aggiornati sulle iniziative del progetto è possibile seguire la Pagina Facebook ENERGY Project al seguente link https://m.facebook.com/ENERGY-Project-102414711796119/