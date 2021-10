"A Biella i marciapiedi sono invasi dalle piante", un lettore scrive

Egregio Direttore,

sappiamo tutti quanto sia importante la percorribilità in via Milano, un’arteria a grande densità di traffico che collega Biella a Vigliano e Cossato.



Tuttavia, quando si parla di viabilità non ci si riferisce solamente alle auto, ma anche ai pedoni.

Per questo le scrivo con l’intento di comunicare una situazione “scomoda” a chi deve affrontare il tratto precedente all’ingresso a Vigliano.

L’incuranza verso la manutenzione delle piante a bordo strada ha fatto sì che sconfinassero sul marciapiede, costringendo i passanti a camminare sulla strada e mettendosi quindi in pericolo, vista la mole di traffico che quotidianamente transita sulla via.



La ringrazio per il tempo e l’attenzione concessami, nella speranza che questa lettera possa stimolare un intervento che sistemi al più presto la situazione.