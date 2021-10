Calcio, cambio in panchina alla Chiavazzese

Cambio in panchina alla Chiavazzese: Glauco Maria Pertel non è più l'allenatore della prima squadra. Lo ufficializza la società biellese con una nota stampa: “Visto il preziosissimo lavoro da lui svolto in queste numerose stagioni in blucremisi, la società ringrazia enormemente l'operato da lui svolto. In questi anni trascorsi con lui, la Chiavazzese ha raggiunto la categoria di Promozione ed ha conquistato la Coppa Piemonte di Prima Categoria: traguardi emozionanti e di assoluto prestigio, che non dimenticheremo mai. A Glauco vanno perciò i ringraziamenti più sinceri per avere sin qui onorato al meglio i nostri colori, augurandogli il meglio per il suo futuro. Nelle prossime ore la Società comunicherà il nuovo tecnico della Prima Squadra”.