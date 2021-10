Per scaricare i tuoi audio direttamente da Youtube, affidati al sistema più veloce e gratuito

Ti piacerebbe scaricare la tua canzone preferita, la hit del momento oppure hai trovato su YouTube alcune scene di film e vorresti estrapolarne l’audio e averle sempre sul tuo pc o smartphone, ma non sai come fare? Nessun problema, MP3-YT è il convertitore mp3 che fa al caso tuo: gratis e senza limiti. Scopriamo insieme come fare per avere sul tuo dispositivo tutti gli audio che desideri attraverso uno dei più efficaci, utili e veloci YouTube converter.

Convertire in mp3 e scaricare non è mai stato così facile

Con MP3-YT in pochi secondi puoi convertire in formato MP3 gratuitamente con la migliore qualità audio. Questo convertitore mp3 è compatibile con pc, smartphone, tablet e console. Facilissimo da usare è totalmente gratuito e non occorrono né plugin né software per scaricare la musica, e non solo, direttamente da YouTube. Bastano pochi click e riuscirai infatti, ad avere sul tuo dispositivo tutti gli audio che preferisci. Non ci sono abbonamenti da sottoscrivere. L’unica cosa che occorre è la connessione ad internet.

Basta un click ed ecco sui tuoi dispositivi tutti gli audio che vuoi

Grazie a questo convertitore mp3 sono sufficienti poche azioni per scaricare tutti gli audio che vuoi. Per prima cosa occorre incollare il collegamento di un video di Youtube oppure scrivere il titolo di una canzone. Successivamente basta cliccare il tasto per iniziare la ricerca dei media ed è tutto pronto: adesso serve solo cliccare sul tasto download. In qualsiasi momento infatti, è possibile scaricare e convertire i video con qualsiasi dispositivo connesso a Internet. È possibile salvare i video in mp3 per ascoltarli senza alcuna restrizione godendo nel frattempo della migliore qualità audio con la migliore compressione audio fino a 320kbps. MP3-YT è un sito velocissimo e facile da utilizzare inoltre, è reattivo e può essere utilizzato con qualsiasi tipo di dispositivo e schermo.

Vantaggi e benefici

Con MP3-YT vantaggi e benefici sono davvero sinonimi. Si tratta dello YouTube converter più veloce e il download di file audio è quasi fatto in un solo clicl. Tutte le ricerche e i download che fai sulla piattaforma sono anonimi. Tutti i dati sono crittografati, nessun file è fornito e nessuna cronologia viene salvata nel database. Non ci sono né annunci e pubblicità. Non è richiesto alcun software o registrazione. La conversione audio è istantanea mentre la compressione MP3 è in 320kbps. Compatibile con ogni tipo di computer o telefono cellulare è possibile sempre convertire mp3 senza limiti e gratuitamente.

Una tecnologia di conversione da video a mp3 all'avanguardia!

MP3-YT, in media, funziona cinque volte più velocemente della concorrenza. È un vero è un vero e proprio cloud mp3 e uno YouTube converter all’avanguardia. Il sistema è molto facile, ma curato. Quando si fa click sul pulsante di download per recuperare il video in formato mp3, la richiesta viene inviata al sistema che, però non scarica il video dai server di YouTube ma te lo serve letteralmente così com'è ossia dalla fonte di flusso di YouTube . Mentre la sessione è attiva, viene trasmessa in streaming. Il processo viene eseguito in modo asincrono. Invece, la stragrande maggioranza di questi servizi scarica prima il video, poi lo converte e infine reindirizza a un collegamento al file finale e ciò è un processo molto più lento.