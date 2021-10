“Come una Volta”: A Valdengo il primo negozio interamente plastic-free del Biellese (VIDEO)

Etiana e Alessandro sono due avanguardisti che, a luglio del 2020, hanno deciso di dare vita a “Come una volta”, un negozio di alimenti sfusi e prodotti per la cura della casa e della persona, con l’intento di diminuire il più possibile lo spreco alimentare e l’utilizzo della plastica. La bottega si trova a Valdengo in via Quintino Sella 37, nella strada principale che collega Vigliano a Quaregna.

Entrando, non si può non essere travolti dal profumo dei saponi artigianali all’olio di oliva e delle spezie che abitano le mensole del negozio, dal caffè appena macinato alle candele profumate in cera di cocco, tutti prodotti scelti soprattutto prestando una particolare attenzione alla qualità, ma anche all’etica aziendale dei fornitori.

“Io e Alessandro, da molti anni, cerchiamo di seguire uno stile di vita sostenibile e con il minor impatto ambientale possibile. – racconta Etiana – Nel corso del tempo, ci siamo resi conto che, sul nostro territorio, mancava una realtà sensibile a questo argomento e abbiamo sentito, nel nostro cuore, il bisogno di trasmetterlo anche alle persone residenti nella nostra zona. Da qui, è nata la nostra voglia di lasciare il vecchio lavoro e di aprire la nostra realtà ad “impatto zero”. Nonostante la difficoltà della scelta iniziale, siamo felicissimi di aver intrapreso questa strada, che ripercorreremmo altri milioni di volte!”.

A caratterizzare gli acquisti in negozio è l’utilizzo dei vasetti: i clienti possono, infatti, portarsi direttamente da casa barattoli e contenitori vuoti, che Etiana e Alessandro, tra una chiacchiera e l’altra, riempiranno con i prodotti sfusi; in alternativa, è possibile utilizzare i sacchetti di carta presenti in negozio, proprio ‘come una volta’: una “vecchia abitudine” che i due titolari vogliono riportare in voga sensibilizzando i cittadini sul tema dello spreco delle confezioni di plastica usa e getta che, ogni giorno, vengono utilizzate e gettate via. “I prodotti sfusi permettono di acquistare la quantità di cui davvero si ha bisogno, evitando eccessi che, spesso, non vengono utilizzati, gettati via e, di conseguenza, sprecati”.

‘Come una Volta’ predilige la collaborazione con produttori italiani e, dove è possibile, si affida a produttori biellesi, per selezionare i prodotti della miglior qualità, dai taralli pugliesi fatti a mano, al riso biologico coltivato a Rovasenda, perché per considerare un prodotto “sostenibile” è necessario anche valutare l’impatto dell’inquinamento dovuto al trasporto della merce.

Tutti i prodotti cosmetici e per la cura della casa della bottega sono confezionati quasi completamente senza plastica - fatta eccezione per alcuni tappini che difficilmente si possono sostituire - in packaging che spaziano dal vetro, all’alluminio, alla carta; inoltre, sono cruelty free e sono totalmente a base vegetale. La linea di detersivi alla spina è biologica e biodegradabile e, in un anno di attività, ha permesso di risparmiare più di 1000 bottiglie di plastica.

“Quando siamo in negozio - conclude Etiana - ci sentiamo come a casa e tantissimi dei nostri clienti sono diventati come amici, con cui stiamo costruendo una rete invisibile di persone che vogliono fare qualcosa di buono per il nostro meraviglioso pianeta, che ha tanto bisogno di noi. Amiamo ricordare a tutte le persone che ci vengono a trovare che non servono poche persone perfette, ma tante imperfette, a ogni singola azione segue una conseguenza e a volte basta davvero poco per cambiare in meglio”.

Il negozio si trova a Valdengo, in via Q. Sella 37; è aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, e il lunedì dalle 15 alle 19.

Tel. 015 8285065

È disponibile anche lo shop online su: www.comeunavoltasfuso.com

Per informazioni:

Instagram: www.instagram.com/come.una.volta_

Facebook: www.facebook.com/Come-una-Volta-110479664074670