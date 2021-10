Controlli e denunciati nelle stazioni e sui treni, ecco gli interventi di Polizia

1061 persone controllate di cui 288 straniere e 72 minori, 144 operatori impegnati in 34 stazioni ferroviarie. Questi i risultati del Compartimento polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta, nell'ambito della giornata di controlli straordinari per il contrasto dei comportamenti impropri in ambito ferroviario, gli attraversamenti dei binari, l'indebita presenza nelle aree ferroviarie.

A Torino Porta Nuova, i servizi sono stati effettuati insieme al personale del locale reparto prevenzione crimine, con capillari controlli nelle aree adiacenti alla stazione. Gli agenti hanno sanzionato un 21enne per possesso di alcuni grammi di hashish, poi sequestrati. A Novi Ligure, i poliziotti hanno denunciato un 36enne marocchino a bordo treno, lungo la tratta Alessandria-Novi, per inottemperanza all'ordine di espulsione emesso dal Questore di Como lo scorso mese di gennaio, riscontrato dagli accertamenti in banca dati, tra i numerosi alias forniti dallo straniero.